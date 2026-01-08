Real Madrid avança para a Supertaça de Espanha de futebol

O Real Madrid derrotou hoje o Atlético de Madrid, por 2-1, na meia-final da Supertaça de Espanha de futebol, a ser jogada na Arábia Saudita, juntando-se na final ao já apurado FC Barcelona.

O Atlético fez um bom jogo, rematou mais e teve mais posse de bola, mas não chegou para travar o rival de Madrid, que atinge assim a sua primeira final do ano.

O uruguaio Federico Valverde inaugurou o marcador para os 'merengues', aos dois minutos, após o que os 'colchoneros' tentaram tudo para chegar ao empate.

O brasileiro Rodrygo ampliou, aos 55, deixando o Atlético mais pressionado na partida - ainda viria a reduzir, aos 58, através do norueguês Alexander Sorloth, mas não mais do que isso.

Na quarta-feira, também em Jeddah, o FC Barcelona goleou o Athletic Bilbau por 5-0, na outra meia-final.

Os catalães marcaram por Ferrán Torres (22 minutos), Fermín (30), o neerlandês Bardghji (34) e o brasileiro ex-Vitória de Guimarães e Sporting Raphinha (38 e 52).

O 'El clásico' da final joga-se no domingo, em Jeddah.