Mais de 60 sindicalistas da Madeira manifestam apoio a António Filipe

A candidatura de António Filipe às eleições presidenciais de 2026 realizou, esta segunda-feira, no Funchal, uma iniciativa de campanha com a participação de dirigentes e activistas sindicais que declararam publicamente o seu apoio ao candidato.

Durante o encontro, António Gouveia, membro do Conselho Nacional da CGTP-IN e do Secretariado da União dos Sindicatos da Madeira (USAM), afirmou que António Filipe é “o único candidato que coloca no centro das suas prioridades quem vive do seu trabalho”, sublinhando que se trata do “voto útil para os trabalhadores”, defendendo os seus interesses individuais e colectivos. Destacou ainda a necessidade de uma voz firme na defesa dos trabalhadores, sem submissão aos interesses dos grandes grupos económicos nem alinhamento com políticas de austeridade que aumentem desigualdades e pobreza.

António Gouveia realçou também a posição do candidato face ao Pacote Laboral proposto pelo Governo PSD/CDS, afirmando que, enquanto Presidente da República, António Filipe utilizará todos os poderes constitucionais para proteger os trabalhadores contra medidas que considerou um “ataque” aos seus direitos.

Ricardo Lume, membro da Comissão de Apoio à candidatura, afirmou que, na Região, mais de 60 dirigentes e activistas sindicais apoiam publicamente António Filipe. Sublinhou o valor do empenho destes profissionais, que dedicam tempo pessoal e familiar à defesa dos direitos dos trabalhadores, e reforçou que a questão central destas eleições é votar em quem defende e protege os trabalhadores.

De acordo com a Comissão de Apoio, estes dirigentes e activistas consideram a candidatura de António Filipe como uma garantia de que o cargo de Presidente da República será usado para proteger quem trabalha.