Mais de 87 milhões em fundos europeus é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Plano Anual de Avisos do Madeira 2030 prevê o lançamento de 27 concursos ainda este ano, destinados a entidades públicas, empresas e organizações. Segurança Social reserva 2,6 milhões para garantir refeições às populações vulneráveis.

Mas há mais na edição desta segunda-feira, 12 de Janeiro:

Empatados. Remontada do Nacional desfeita nos descontos pelo Santa Clara (3-3). Equipas insulares colam-se no 13.º lugar, a 4 pontos da despromoção. Marítimo vira resultado por duas vezes em Chaves e cimenta liderança da II Liga.

Mais de 100 mil euros para assessoria jurídica. Contrato por consulta prévia destina-se à negociação da concessão do serviço aeroportuário. Sociedade de advogados facturou meio milhão no último ano em serviços para a Região.

Jogo do Bicho está vivo e contrafacção dispara. GNR já apreendeu 210 mil euros em esquemas de jogo ilegal.

Família acusada de dar comida de cães a idosos.

