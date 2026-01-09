Aprovados 187 milhões para refinanciar a dívida

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 9 de Janeiro, dá conta que o Governo aprovou ontem operação que permitirá reduzir encargos com juros e reforçar a estabilidade financeira da Região.

15 mil madeirenses excluídos

No campo da mobilidade fique a saber que o Primeiro-ministro recusa alterar novas regras e insiste que devedores ao Fisco e à Segurança Social perdem o direito ao Subsídio Social de Mobilidade. Redução da comparticipação nas viagens ‘one way’ penaliza estudantes deslocados. PSD avança com proposta de diploma que elimina portaria. Representante da República pondera suscitar verificação da constitucionalidade.

Esperança de liberdade

Descubra que Juan dos Ramos, descendente de madeirenses da Ponta do Sol, condenado “sem provas” a 30 anos de cadeia, é um dos 863 presos políticos na Venezuela. Ontem, Caracas anunciou a libertação de “número significativo” de reclusos como forma de “consolidar a paz”.

Dar asas à vida

Força Aérea trouxe dos Açores Amélia e Isabel, as bebés gémeas que nasceram no hospital do Funchal: “Ser ilhéu é difícil e vocês são os nossos heróis.”

Destaque ainda para: Cancro livra pedófilo da prisão.

