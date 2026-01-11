Isaltino ataca o "queque" e o "proto-ditadorzeco" e diz que Montenegro gosta do almirante

O presidente da Câmara de Oeiras considerou hoje que o primeiro-ministro gostaria de estar com a candidatura de Gouveia e Melo, criticou a disciplina partidária e atacou "o queque" com "pacotilha liberal" e o "proto-ditadorzeco".

Isaltino Morais foi o penúltimo orador do primeiro comício da campanha presidencial de Gouveia e Melo, no Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima.

Fez uma intervenção de cerca de 20 minutos em que, basicamente, pretendeu mostrar-se em sintonia com o líder do executivo, Luís Montenegro, e em que, por outro lado, criticou os principais adversários do ex-chefe do Estado-Maior da Armada na corrida a Belém.

O autarca começou por definir Gouveia e Melo como "um homem exemplar e "um farol de esperança", defendendo que "só uma liderança pelo exemplo poderá unir os portugueses".

Depois, lembrou que "há poucas semanas o primeiro-ministro advogou que os portugueses devem ter a atitude de Cristiano Ronaldo".

"Ora, aqui estamos com o nosso Ronaldo, o almirante Gouveia e Melo. Tenho mesmo para mim que o próprio primeiro-ministro -- e não estou a ironizar - gostaria de estar aqui hoje, porque ele gosta de estar entre os melhores", declarou, antes de lançar um duro ataque a Cotrim Figueiredo.

"Votar na pacotilha liberal é votar nos queques privilegiados que apenas durante a campanha descem ao povo e beijam os pobres. Em campanha dançam com as velhotas, abraçam os pobres e beijam tudo, até se for preciso beijam os cães. Depois das campanhas, não sujam os sapatos, vibram novamente nos salões de Lisboa e que se danem os pobres", afirmou, recebendo uma prolongada salva de palmas.

Depois de Cotrim Figueiredo, o presidente da Câmara de Oeiras visou André Ventura colocando as seguintes perguntas: "O que tem para oferecer para além de incutir o ódio aos outros? O que tem para oferecer como projeto de país? Votar num proto-ditadorzeco que trai a nossa história?", questionou.

Já sobre Marques Mendes considerou que "a sua campanha morreu quando ficou claro que era um político de duas caras: uma no privado, real, e outra pública, que tentava vender como moralista".

"Com o tempo, percebeu-se que o moralista de goela não bastava e a campanha morreu", disse, provocando risos na plateia.

Em relação a António José Seguro, Isaltino Morais citou o ex-presidente da Assembleia da República e antigo ministro socialista Augusto Santos Silva, que considerou que Seguro não estava à altura de ser Presidente da República.

"O mesmo diz agora que, de todos, é o menos mau. Mas entre o [Cristiano] Ronaldo e o menos mau, queremos mesmo o medíocre?", perguntou.