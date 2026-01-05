México condena ataque dos EUA e diz que "nunca trouxe democracia"

A Presidente do México, Claudia Sheinbaum, condenou hoje o ataque militar dos Estados Unidos na Venezuela, afirmando que a intervenção externa "nunca trouxe democracia" e que o continente americano "pertence aos povos" que o habitam.

"O México mantém firmemente a posição de que os Estados Unidos não pertencem a nenhuma doutrina nem a nenhuma potência. O continente americano pertence aos povos de cada um dos países que o compõem", disse Sheinbaum, na sua conferência de imprensa diária.

A chefe de Estado reiterou a rejeição do seu Governo ao ataque militar norte-americano contra a Venezuela, no qual foram capturados, no passado sábado, o Presidente Nicolás Maduro e a sua mulher, Cilia Flores.

Segundo Sheinbaum, a história da América Latina demonstra que a intervenção nos assuntos internos de outros países não produziu resultados positivos.

"Rejeitamos categoricamente a intervenção nos assuntos internos de outros países. A história da América Latina é clara e incontestável. A intervenção nunca trouxe democracia, nunca gerou bem-estar ou estabilidade duradoura", disse o Presidente do México.