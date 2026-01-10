Bernardo Martins considera que Autonomia é património regional

O ex-deputado do PS Madeira Bernardo Martins considerou, hoje, que a Autonomia é um património regional e deve servir para fazer mais e melhor do que o poder central. O investigador foi um dos convidados no Congresso Regional do PS-Madeira, que decorre no Centro de Congressos da Madeira, com uma alocução sobre os 50 anos da Autonomia.

Na sua intervenção, Bernardo Martins enumerou os ganhos que a Autonomia trouxe à Região, mas também as imperfeições do percurso autonómico, criticando a sua apropriação por um partido maioritário. Afirmou que o PSD não tem o direito de se “arrogar dono exclusivo da autonomia regional” e acusou a maioria de menosprezar e prejudicar os que pensam diferente e de desvalorizar as propostas da oposição, independentemente do seu valor.

O ex-deputado socialista considera que a Autonomia deve servir para melhorar o bem-estar dos residentes na Região, em áreas como a Educação, a Saúde e a Habitação, fazendo mais e melhor do que o poder central. No entanto, lamentou que, após 50 anos de regime autonómico, a Madeira ocupe dos mais elevados índices de pobreza a nível nacional.

Por fim, afirmou que o 25 de Abril é a verdadeira raiz da Autonomia madeirense e considerou que as comemorações dos 50 anos devem servir para aprofundar a luta e a prática autonómica.