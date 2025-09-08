Formação prática em software para desenho e optimização de ensaios experimentais

O Centro de Química da Madeira vai realizar, entre os dias 29 de Setembro e 3 de Outubro, a acção de formação 'Hands-on training to use Design expert® (StatEase®) software for experiments design and optimization', dedicada ao software para desenho e otimização de ensaios experimentais.

A inscrição é gratuita para membros do CQM, tendo um custo de 30 euros para estudantes e investigadores da Universidade da Madeira e de 50 euros para outros participantes. A iniciativa será ministrada por Jaison Jeevanandam, sob a coordenação de João Rodrigues, Investigador Sénior do CQM. Com uma forte componente prática, o curso irá incidir no tipo de experiências, qualidade dos dados das experiências, conceitos, tipos e procedimentos de desenho experimental, software para desenhar experiências, vantagens e limitações

Jaison Jeevanandam é bolseiro MERIT (cofinanciado pelas Ações Marie Skłodowska-Curie e pela União Europeia) e investigador na divisão de Neurobiologia Experimental, Programa de Investigação Pré-clínica, Instituto Nacional de Saúde Mental, República Checa.