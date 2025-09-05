China vai impor taxas antidumping provisórias sobre importações de carne de porco da UE

A China anunciou hoje a imposição de taxas 'antidumping' provisórias sobre as importações de carne de porco e subprodutos suínos provenientes da União Europeia (UE), após uma investigação preliminar.

Segundo um comunicado divulgado pelo Ministério do Comércio chinês, as taxas alfandegárias, que variam entre 15,6% e 62,4%, entrarão em vigor a partir de 10 de setembro e serão cobradas sob a forma de cauções junto das Alfândegas.

A investigação foi lançada em junho passado, pouco depois de Bruxelas anunciar a intenção de aplicar tarifas adicionais sobre veículos elétricos chineses, no contexto do agravamento das tensões comerciais entre a UE e o país asiático.

"O organismo responsável pela investigação determinou, de forma preliminar, que as importações de carne de porco e subprodutos suínos da UE são objeto de 'dumping'", justificou o ministério.

A prática de 'dumping' consiste na venda a preço inferior ao custo de produção.

As medidas são, por enquanto, provisórias, uma vez que a investigação deverá prolongar-se até dezembro, altura em que serão anunciadas as conclusões finais.

As relações entre a China e a UE têm-se deteriorado nos últimos anos, especialmente após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.

Apesar de se apresentar como parte neutra e potencial mediador no conflito, Pequim nunca condenou Moscovo publicamente, sendo acusada por várias capitais europeias de ajudar a Rússia a contornar sanções ocidentais, nomeadamente através do fornecimento de componentes tecnológicos utilizados na indústria militar.