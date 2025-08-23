Fome mata mais oito pessoas em Gaza incluindo bebés
Pelo menos oito pessoas morreram na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas, incluindo dois bebés com poucos meses de idade, devido à fome no território palestiniano, anunciou hoje o governo local.
"Isto eleva o total de vítimas [da fome] para 281, incluindo 114 crianças", desde o início da ofensiva militar israelita em outubro de 2023, disse o Ministério da Saúde de Gaza num comunicado citado pela agência noticiosa espanhola EFE.
A ONU declarou a fome na província de Gaza na sexta-feira, a primeira vez no Médio Oriente, e alertou que a situação deverá alargar-se às províncias de Deir el-Balah (centro) e Khan Younis (sul) até ao final de setembro.