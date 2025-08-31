Benfica procura manter pleno na I Liga em Alverca, Sporting de Braga visa pódio

O Benfica visita hoje o Alverca em busca da terceira vitória em outros tantos jogos na I Liga de futebol, numa quarta jornada em que o Sporting de Braga procura regressar aos triunfos e subir ao pódio.

Recém-qualificados para a fase de liga da Liga dos Campeões, os 'encarnados' entram em campo às 18:00, no Estádio do FC Alverca, na sequência das vitórias logradas para o campeonato diante do Estrela da Amadora (1-0), fora, e do Tondela (3-0), em casa.

O Benfica ocupa a sétima posição, com seis pontos, mas tem uma partida em atraso, uma vez que adiou a receção inaugural ao Rio Ave para 23 de setembro, devido à presença nas fases preliminares da mais importante competição europeia de clubes.

Os 'encarnados' ainda não sofreram golos em 2025/26, registo inédito na sua história ao fim dos sete primeiros jogos numa época, que foi acentuado na quarta-feira, quando se impuseram em casa ao Fenerbahçe (1-0), na segunda mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões, contribuindo para o despedimento do treinador português José Mourinho dos turcos.

Presente na fase de liga da Liga Europa, após ter suplantado no play-off os gibraltinos do Lincoln Red Imps (9-1 no agregado das duas mãos), o Sporting de Braga visita o Rio Ave às 20:30 e tenta retificar o empate na receção ao AVS (2-2), da ronda anterior da I Liga.

Os minhotos seguem no quinto lugar, com os mesmos sete pontos do Gil Vicente, sexto, que, na sexta-feira, na abertura da última jornada antes da primeira paragem para as seleções nacionais, quebrou o arranque vitorioso do Moreirense (2-0), quarto, com nove.

O Rio Ave é 12.º, com dois pontos, e tem um jogo em atraso, tal como o Estoril Praia, 15.º, com um, que visita o lanterna-vermelha Tondela, e o Santa Clara, anfitrião do Estrela da Amadora, 13.º, com dois, numa altura em que os açorianos estão em 17.º e penúltimo, ainda a 'zeros', e vêm da eliminação no play-off da Liga Conferência perante os irlandeses do Shamrock Rovers.

A I Liga é liderada pelo FC Porto, que venceu no terreno do bicampeão Sporting (2-1), no sábado, e passou a somar 12 pontos em outros tantos possíveis, contra nove dos 'leões', terceiros, e 10 do Famalicão, segundo, após o triunfo dos minhotos na visita ao AVS (1-0).

Programa da quarta jornada:

- Sexta-feira, 29 ago:

Gil Vicente - Moreirense, 2-0

- Sábado, 30 ago:

Casa Pia - Nacional, 0-2

AVS - Famalicão, 0-1

Vitória de Guimarães - Arouca, 1-1

Sporting - FC Porto, 1-2

- Domingo, 31 ago:

Tondela - Estoril Praia, 15:30

Alverca - Benfica, 18:00

Santa Clara - Estrela da Amadora, 19:30 locais (20:30 em Lisboa)

Rio Ave - Sporting de Braga, 20:30