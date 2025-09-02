O grupo parlamento do PS considerou, hoje, que "estamos perante um Governo que cada vez cobra mais e executa menos”. As declarações de Gonçalo Leite Velho surgem na sequência da constatação do elevado excedente orçamental da Região, que, até final de julho, ascendeu a 98,4 milhões de euros. Isto significa quase o dobro do registado no mesmo período do ano anterior.

Numa conferência de imprensa, os socialistas explicaram que "esta é uma realidade que decorre, por um lado, da cada vez maior arrecadação de impostos e, por outro, da menor execução orçamental". O parlamentar deu conta de que, no campo da arrecadação de receita fiscal – em particular no que respeita ao IRS e ao IVA –, "a Região regista aumentos que variam entre os 7% e os 10%, o que pesa fortemente sobre os madeirenses".

Por outro lado, Gonçalo Leite Velho afirmou que a execução orçamental "é mais fraca do que no ano anterior", algo que, constatou, "tem vindo a ser uma constante na governação PSD", em particular no período pós-Covid. Como referiu, quando deveria haver uma fase de recuperação da execução orçamental, o que se verificou foi que, de 2022 para 2025, a mesma passou de 48% para 43%.

Para Gonçalo Leite Velho, as falhas de execução traduzem-se em projectos de investimento que não se concretizam, dos quais é exemplo o bairro da Nazaré – Sul, que foi anunciado por várias vezes, mas que “nunca saiu dos cartazes”.

Apesar da tendência decrescente da execução orçamental, o socialista não deixou de chamar a atenção para a situação inversa que se verificou nos primeiros meses deste ano. “Até ao boletim de Abril de 2025, momento em que o Governo se encontrava em gestão e não tinha orçamento, gastou mais do que em igual período com orçamento aprovado e em plenitude de funções”, expôs.

O deputado fez ainda questão de esclarecer que a arrecadação de impostos “é bastante violenta, em particular no IVA e em relação ao IRS” dá razão ao PS quando propôs a redução de todas as taxas e escalões até 30%, permitindo o alívio fiscal para todos os madeirenses.