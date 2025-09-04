Miopia Infantil: uma epidemia silenciosa que exige atenção urgente dos pais

A miopia infantil tornou-se uma preocupação de saúde pública crescente. Em Portugal, a miopia atinge cerca de 25% da população (2,5 milhões de pessoas), com a incidência a aumentar sobretudo entre os mais jovens. A Organização Mundial da Saúde estima que até 2050, 50% da população mundial será míope.

O que é a miopia e principais causas

A miopia é um erro refractivo em que a imagem se forma na frente da retina, fazendo com que a criança veja bem ao perto, mas tenha dificuldades para ver objectos distantes.

Em Portugal, 20% das crianças sofrem de erros refrativos significativos (incluindo miopia e astigmatismo). A prevalência numa criança com um progenitor míope é de 20% a 40% e com ambos os pais míopes sobe para 30% a 60%.

As principais causas são o uso constante de dispositivos electrónicos e a falta de actividades ao ar livre. A Sociedade Portuguesa de Oftalmologia confirma que o aumento dos casos está relacionado com mais tempo em locais fechados.

Sintomas a observar:

Dificuldade em ver o quadro na escola;

Necessidade de se sentar muito próximo da televisão;

Apertar os olhos para tentar ver melhor;

Dores de cabeça após ler ou estudar;

Esfregar os olhos com frequência.

Consequências graves: Quando não tratada, a miopia pode levar a complicações graves na idade adulta: descolamento de retina, degeneração macular miópica e glaucoma. Um míope de -3,00D tem risco três vezes superior de catarata e dez vezes maior de descolamento da retina.

Soluções Inovadoras Disponíveis

Lentes MyoSmart da Hoya

As lentes MiYOSMART revolucionaram o controlo da miopia infantil. Usando a tecnologia D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments), estas lentes não apenas corrigem a miopia, mas também retardam sua progressão.

Resultados comprovados: Redução média de 60% na progressão da miopia, com efeito clinicamente comprovado em crianças de 8 a 13 anos. Mais de 500 mil crianças já usam mundialmente.

Lentes de Contacto MiSight da CooperVision

As MiSight 1 day com Tecnologia ActivControl® oferecem liberdade de movimento e reduzem em média 59% a progressão da miopia em crianças de 8 a 12 anos. São lentes de descarte diário, práticas e higiénicas, com 90% das crianças a preferi-las aos óculos.

A importância do rastreio precoce

O presidente da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia recomenda manter actividades ao ar livre por mínimo de duas horas diárias, pois uma vida ao ar livre contribui para menor progressão da miopia.

Não espere pelos sintomas, especialmente se há história familiar de miopia ou uso excessivo de ecrãs pela criança.

Onde procurar ajuda especializada

A Alain Afflelou disponibiliza nas suas lojas as lentes MiYOSMART da Hoya e as lentes de contacto MiSight da CooperVision, com aconselhamento especializado.

Localizações:

Centro Comercial Anadia - Loja 47

Centro Comercial Madeira Shopping - Loja Express (em frente à Sport Zone)

Ambas oferecem rastreios visuais especializados, aconselhamento personalizado e acompanhamento da evolução da miopia.

A miopia infantil é controlável com intervenção atempada. A combinação de hábitos saudáveis - mais tempo ao ar livre, menos tempo em ecrãs - com tecnologias avançadas como as lentes MyoSmart ou MiSight oferece esperança real no combate a esta epidemia visual.

A visão do seu filho é preciosa demais para deixar ao acaso.

Procure aconselhamento especializado numa das lojas Alain Afflelou e garanta um futuro visual saudável para o seu filho.

Alain Afflelou Óptico

- CC Anadia, Loja 47 e 48.

- CC Madeira Shopping, frente a sportZone

Telefone: 291 657638

Site: https://www.afflelou.pt/