Carlos Alcaraz elimina Novak Djokovic e apura-se para final

O tenista espanhol Carlos Alcaraz apurou-se hoje para a final do US Open, último Grand Slam da temporada, ao eliminar o sérvio Novak Djokovic nas meias-finais, em três sets.

Alcaraz, de 22 anos, chega à segunda final da carreira no US Open, depois de vencer em 2022, ao eliminar o recordista de triunfos em torneios do Grand Slam por 6-4, 7-6 (7-4) e 6-2, em duas horas e 25 minutos.

O número dois do ranking mundial espera, assim, pelo número um e campeão em título, o italiano Jannik Sinner, ou o canadiano Felix Auger-Aliassime, 25.º pré-designado.

Alcaraz procura o sexto 'major' da carreira, e o segundo em 2025, depois de conquistar Roland Garros em 2024 e este ano, Wimbledon em 2023 e 2024 e ter vencido em Flushing Meadows em 2022.

Já 'Djoko', de 38 anos, falha a perseguição a um quinto título no torneio, que venceu pela última vez em 2023, último ano em que venceu algum dos quatro Grand Slam, dos quais soma 24, um recorde.