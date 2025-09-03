Carlos Moedas diz que Lisboa "está de luto" após descarrilamento do elevador da Glória

O presidente da Câmara de Lisboa afirmou hoje que a cidade "está de luto" após o descarrilamento do elevador da Glória, sublinhando que "há vítimas mortais", mas neste momento não é possível confirmar o número de mortos.

"Lisboa está de luto e é um momento trágico para a nossa cidade", declarou Carlos Moedas, falando no local cerca das 20:10 e adiantando que todas as equipas de socorro estão a dar resposta a este acidente.