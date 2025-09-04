Câmara de Lisboa exige à Carris investigação externa independente sobre descarrilamento

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), disse hoje que pediu à empresa municipal Carris para que seja realizada "uma investigação externa independente", além do inquérito interno, para apurar as responsabilidades do descarrilamento do elevador da Glória.

O autarca de Lisboa falava na residência oficial do primeiro-ministro, numa declaração curta aos jornalistas pelas 13:20, sem responder a questões, após participar na reunião do Conselho de Ministros, a convite do chefe do Governo, Luís Montenegro (PSD), que começou cerca das 11:30.

"Tudo o que se possa dizer neste momento é mera especulação. A cidade precisa de respostas. Sou, em nome dos lisboetas, o primeiro interessado em que tudo, tudo, seja apurado", afirmou Carlos Moedas, referindo que pediu ao presidente da Carris que, além de uma investigação interna, abrisse "uma investigação externa independente que apure todas as responsabilidades no mais curto espaço de tempo".

O presidente da câmara sublinhou que, neste momento, a prioridade é acompanhar as famílias: "Quero aqui garantir que a empresa responsável [Carris] dará todo o apoio às famílias".

"A minha preocupação está com as vítimas, os feridos nos hospitais, as famílias que perderam os seus entes queridos. Não há palavra para tamanha dor", reforçou.