Perto de dois terços dos franceses favoráveis à demissão de Emmanuel Macron

Quase dois terços dos franceses querem a demissão do Presidente Emmanuel Macron, quando na segunda-feira o Governo de François Bayrou deverá perder a votação duma moção de confiança, indicou uma sondagem hoje divulgada.

Entre os inquiridos, 64% deles disseram querer um novo ocupante no Palácio do Eliseu e a organização de eleições presidenciais antecipadas, em vez da nomeação de um quinto primeiro-ministro em menos de dois anos, de acordo com uma sondagem da Odoxa-Backbone para o jornal conservador Le Figaro.

No inquérito, 56% pediram a dissolução do governo e a realização de legislativas antecipadas para encontrar uma solução para a crise no país.

Numa outra sondagem, da Verian para a revista Le Figaro, apenas 15% dos franceses afirmaram confiar no Presidente Macron, uma queda acentuada e sem precedentes de seis pontos em comparação com julho.

Macron está também a perder a confiança dos eleitores da primeira volta em 2022, com apenas 45% a favor (-14 pontos num mês), o nível mais baixo observado desde que foi eleito pela primeira vez, em 2017, de acordo com uma segunda sondagem da Elabe para o jornal de negócios Les Échos.

Na segunda-feira, a Assembleia Nacional (câmara baixa do parlamento francês) vota uma moção de confiança e tudo indica que Bayrou vai perder essa votação, uma vez que a oposição já anunciou que não votará a favor do primeiro-ministro que pediu um voto de confiança sobre a necessidade urgente de reduzir a dívida refletida numa proposta de orçamento com um corte de quase 44 mil milhões de euros.

A proposta orçamental inclui também medidas como a eliminação de dois feriados franceses e o congelamento das prestações públicas.

Os deputados não são os únicos que já não acreditam na capacidade do chefe do Governo para recuperar o país, uma vez que a confiança do povo francês nele também está em queda, nos 14% (-2 pontos), de acordo com a sondagem da Verian.

Este é o nível mais baixo alguma vez observado para um primeiro-ministro neste barómetro.

A sondagem Odoxa-Backbone para o Le Figaro foi realizada 'online' de 03 a 04 de setembro, com uma amostra de 1.005 pessoas.

O inquérito Verian para a revista Le Figaro foi realizado 'online' de 31 de agosto a 02 de setembro, com uma amostra de 1.000 pessoas, representativa de toda a população com 18 ou mais anos, utilizando o método das quotas, com uma margem de erro de 1,4 a 3,1 pontos.

O inquérito Elabe para o Les Échos foi realizado 'online' de 02 a 03 de setembro, com uma amostra de 1.000 pessoas, representativa dos residentes da França metropolitana com 18 anos ou mais, utilizando o método das quotas, com uma margem de erro de 1,4 a 3,1 pontos.