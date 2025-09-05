JPP apresenta equipa "preparada para liderar Câmara de Lobos com seriedade e proximidade"

O Juntos Pelo Povo (JPP) apresentou, hoje, oficialmente as equipas que vão concorrer aos órgãos autárquicos no concelho de Câmara de Lobos, com Miguel Ganança a liderar a candidatura à Câmara Municipal.

Em comunicado, o candidato destaca que esta candidatura representa um “projecto colectivo, feito de convicções, de trabalho sério e de compromisso com Câmara de Lobos”, sublinhando que a política “só faz sentido quando é feita com as pessoas e para as pessoas”.

A mesma nota destaca que a equipa candidata pelo JPP em Câmara de Lobos é composta por "cidadãos com percursos profissionais diversos e ligações profundas às suas freguesias, que decidiram dar um passo em frente na vida cívica". “Fazem-no sem ambições pessoais, sem cargos em vista, apenas com o desejo legítimo de contribuir para um concelho mais justo, mais próximo e com futuro”, frisa Miguel Ganança.

“A realidade do concelho não nos é alheia. Conhecemos bem as dificuldades sentidas pelas populações, os problemas que se arrastam e a falta de resposta a tantas situações críticas”, sublinha o cabeça-de-lista, frisando que o JPP assume-se como "uma alternativa com uma visão renovadora e transformadora".

Miguel Ganança, de 52 anos, é licenciado em Ensino de Biologia e Geologia pela Universidade de Évora. Foi empresário entre 2004 e 2018 e integrou a direcção executiva do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM), entre 2015 e 2021. É deputado do JPP na Assembleia Legislativa da Madeira, onde exerce funções como presidente da 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Cultura e Desporto e vice-presidente do Grupo Parlamentar do JPP. Foi Senador Representante dos Estudantes na Universidade de Évora e, durante o secundário, foi locutor na Rádio Girão (98.8 FM).

Para a Câmara Municipal, concorrem também: Guillermo Rodrigues, de 36 anos, gestor com experiência no sector da distribuição e do turismo, atualmente presidente do Movimento dos Cursilhos de Cristandade; Cátia Figueira, de 47 anos, enfermeira especialista e gestora no SESARAM; Marco Ferreira, de 46 anos, licenciado em Matemática, com percurso na contabilidade e actualmente agente de navegação no Porto do Funchal; e Maria Lina Fernandes, de 52 anos, profissional da hotelaria com longa carreira na área de 'housekeeping', governanta numa cadeia hoteleira do Funchal.

Para a Assembleia Municipal, o candidato a presidente é Jorge Figueira, de 54 anos, enfermeiro gestor no SESARAM, natural do Estreito de Câmara de Lobos.

Para as juntas de freguesia, o JPP aposta em: Nuno Freitas, de 26 anos, mestre em Gestão do Desporto e assessor político, natural de Câmara de Lobos e com forte ligação ao associativismo juvenil e desportivo; Ana Ornelas, de 52 anos, cozinheira, residente no Estreito de Câmara de Lobos, que pretende "dar mais centralidade à freguesia"; Osvaldo Freitas, de 36 anos, distribuidor de mercadorias e profundo conhecedor da Quinta Grande; e Hugo Mendes, também com 36 anos, ex-militar e técnico auxiliar de saúde no SESARAM, residente no Curral das Freiras, que defende "maior atenção da autarquia à freguesia".