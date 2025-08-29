O selecionador Roberto Martinez divulga hoje a lista de convocados de Portugal para o arranque da qualificação para o Mundial2026 de futebol, a primeira desde a morte de Diogo Jota e da conquista da Liga das Nações.

Após o trágico acidente de viação em 03 de julho, que vitimou Diogo Jota, habitual presença nos escolhidos de Martinez, e também o seu irmão, esta convocatória marca a primeira vez que a seleção nacional vai estar junta desde a morte do avançado, de 28 anos.

O arranque de equipa das 'quinas' na fase de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo, a mais curta de sempre, com apenas seis jogos e todos nos próximos três meses, promete ficar marcada pela ausência de Jota, numa tragédia que também deixou para segundo plano a conquista em junho da Liga das Nações.

A lista de Martínez deverá ter poucas novidades, com Rodrigo Mora a dificilmente repetir a presença, pois conta apenas com 44 minutos esta época pelo FC Porto, e Rafael Leão, do AC Milan, com problemas físicos, a estar em dúvida.

Nelson Semedo, que se lesionou na quarta-feira ao serviço do Fenerbahçe, também poderá falhar os primeiros dois jogos do apuramento, enquanto Raphael Guerreiro poderá estar de volta.

O lateral do Bayern Munique foi devidamente autorizado a falhar toda a campanha da Liga das Nações para poder recuperar os seus melhores índices físicos, numa carreira que tem sido marcada por algumas lesões.

No Grupo F, Portugal, que é de longe o favorito do agrupamento, vai arrancar o apuramento com uma dupla jornada fora, primeiro em Erevan, em 06 de setembro, frente à Arménia, e três dias depois em Budapeste, com a Hungria, a única seleção que, na teoria, poderá criar algumas dificuldades ao lado luso. A Irlanda fecha o grupo.

O vencedor do grupo assegura um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, Canadá e México, e que pela primeira vez terá um total de 48 seleções.

As escolhas de Martínez serão divulgadas em conferência de imprensa, às 12:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.