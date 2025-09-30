"Nunca haverá atitudes para beneficiar ou prejudicar alguém", garante presidente da Liga Portugal

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Reinaldo Teixeira, garantiu hoje que nunca tomará decisões "para beneficiar ou prejudicar qualquer clube", aludindo ao adiamento do recente jogo entre o Arouca e o FC Porto.

"No que depender de mim e da minha equipa, haverá sempre imparcialidade. Nunca haverá uma atitude premeditada para beneficiar ou prejudicar alguém. Seja qual for o clube, seja qual for a situação", afirmou o dirigente, no final da Assembleia Geral ordinária da LPFP, realizada no Porto, onde foram votadas as contas da época 2024/25.

O encontro da sétima jornada da I Liga, inicialmente marcado para o passado domingo, às 20:30, em Arouca, acabou por ser adiado para o dia seguinte, após pareceres da Câmara Municipal, da Proteção Civil, da GNR e dos bombeiros, que concluíram não estarem reunidas condições de segurança devido à realização simultânea da Feira das Colheitas.

Reinaldo Teixeira explicou que, perante a ausência de entendimento entre os clubes quanto à nova data, a Liga aplicou o regulamento, que estipula a realização da partida nas 72 horas seguintes.

"Não encontrámos nada que fosse mal feito, nem ilegal, nem contra o regulamento. Seguimos o princípio da norma. Marcámos o jogo para segunda-feira porque não houve entendimento entre os clubes", esclareceu.

Sobre as críticas do FC Porto, cujo presidente acusou a Liga de ter uma ação "inócua e vazia", Reinaldo Teixeira disse respeitar a opinião, mas sublinhou que a relação institucional se mantém.

"É legítimo discordar. Agora, provem-me que errámos e eu venho a público pedir desculpa. Até hoje não encontrámos nada em contrário", frisou.

O dirigente reforçou ainda que existe "total abertura para melhorar os regulamentos, para que as decisões sejam cada vez mais transparentes e inequívocas", garantindo que o episódio servirá para "refletir sobre eventuais ajustes no futuro".

"Há duas coisas que tenho claras: a estratégia e o caráter. A estratégia pode mudar, mas o caráter nunca perco. Se erro, corrijo de imediato", finalizou Reinaldo Teixeira.