António Gonçalves garante mais apoio aos agricultores

Valorizar o património natural do concelho e garantir mais apoios aos agricultores são objectivos da coligação PSD/CDS 'Por São Vicente', liderada por António Gonçalves, que, numa visita à freguesia da Boaventura, reiterou o seu compromisso com a construção e requalificação dos caminhos agrícolas em todas as freguesias do concelho.

“Um dos caminhos agrícolas que nos propomos a fazer é o da Fajã Grande até a Achadinha, é uma obra muito ansiada pela população da freguesia da Boaventura, é um dos nossos desafios e um dos vários compromissos que iremos materializar nos próximos quatro anos”, assegura o candidato que, do ponto de vista das intervenções previstas no seu Manifesto Eleitoral, aponta, ainda como prioritários, os caminhos agrícolas do Cabo da Achada do Loural, da Achada do Loural, da Terra de Centeio na 3ª Lombada, da Achada do Beirão entre a Estrada Regional 101 e o Sítio dos Barrancos, da Ribeira Grande, do Chão do Vale e Caminho das Voltas e do Pé do Lombo e Foro.

Compromissos que resultam “a favor de quem trabalha a terra”, dando-lhes melhores condições de acesso, em segurança, aos seus terrenos, mas, também, a favor da paisagem trabalhada que é também uma das grandes marcas de São Vicente.

António Gonçalves que, ainda no que toca a medidas adicionais de apoio ao sector agrícola, garante a distribuição gratuita de raticida a todos os agricultores e a promoção e divulgação do Mercado Agrícola de São Vicente e assume a concretização de um protocolo com o Instituto do Vinho e do Bordado para a criação do Fundo de Emergência de apoio aos viticultores – para que estes possam ser apoiados aquando da quebra das suas produções, assim como de um protocolo com o Governo Regional, para a utilização de máquinas agrícolas no concelho.

Candidato que destaca, igualmente, a dinamização do Gabinete de Apoio ao Agricultor, especialmente destinado a apoiar os Jovens agricultores do concelho.