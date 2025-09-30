Entidade Orçamental divulga hoje síntese de execução até Agosto

A Entidade Orçamental divulga hoje a síntese de execução orçamental até agosto, depois de o Estado ter registado um excedente de 2.327,6 milhões de euros até julho, uma melhoria de 1.386,7 milhões de euros face ao homólogo.

De acordo com a síntese de julho, divulgada pela Entidade Orçamental, antiga Direção-Geral do Orçamento (DGO), para este resultado pesou o aumento da receita de 7,1%, que foi superior ao da despesa (5,1%).

No período em análise, a receita fiscal do Estado totalizou 35.553,6 milhões de euros, um aumento de 2.126,6 milhões de euros (6,4%) face ao mesmo período do ano anterior.

Do lado dos impostos diretos houve um crescimento de 501,4 milhões de euros (+3,2%), devido à evolução da receita líquida do IRS -- Imposto sobre o Rendimento de pessoas Singulares, que cresceu 14,4%.

Por sua vez, a receita líquida de IRC -- Imposto sobre o rendimento de pessoas Coletivas baixou 670,1 milhões de euros, ou 9,6% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Já nos impostos indiretos houve uma evolução de 1.625,2 milhões de euros (9,1%), face ao período homólogo, que foi justificada pelo desempenho da receita líquida do IVA -- Imposto sobre o valor Acrescentado (1.206,8 milhões de euros).

Destaca-se também o acréscimo da receita líquida do ISP -- Imposto sobre os Produtos Petrolíferos em 11,6% e do Imposto sobre o Tabaco em 18%, relativamente ao período homólogo.

Até julho, os pagamentos em atraso das entidades públicas fixaram-se em 736 milhões de euros, mais 126,7 milhões de euros relativamente ao período homólogo.

Já o excedente da Segurança Social subiu para 3.214,9 milhões de euros nos primeiros sete meses do ano, superior aos 2.712,4 milhões de euros reportados no mesmo período de 2024.

No entanto, até junho, o excedente estava em 3.673,9 milhões de euros, pelo que se verificou um recuo face ao mês anterior.