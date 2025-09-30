Palestra na Casa dos Açores na Madeira destaca 'Crónicas das Américas' de Joaquim Bartolomeu Flores

A Casa dos Açores na Madeira acolhe esta quarta-feira, 1 de Outubro, pelas 18h30, uma palestra dedicada ao livro 'Crónicas das Américas', da autoria de Joaquim Bartolomeu Flores. A sessão será conduzida pelo investigador Duarte Mendonça e realiza-se nas instalações da Casa dos Açores, na Rua das Pretas, n.º 67 A, no Funchal.

A obra reúne textos publicados originalmente no jornal A União, nos anos 1920, onde Joaquim Bartolomeu Flores relatava as suas viagens às Américas. A presente edição, organizada pelo Instituto Histórico da Ilha Terceira, foi apresentada publicamente a 14 de Maio deste ano, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.

Joaquim Bartolomeu Flores (1888–1956) foi médico cirurgião, com actividade destacada nos Açores. É reconhecido como um dos pioneiros da psiquiatria na região e esteve ligado à fundação da Casa de Saúde São Rafael, na Ilha Terceira, instituição dedicada ao tratamento de doenças do foro mental.

As viagens que originaram as Crónicas das Américas ocorreram em 1926, aos Estados Unidos da América, e em 1929, à Argentina e ao Brasil. Durante estas deslocações, o médico cirurgião registou diversas impressões e episódios que foram publicados sob a forma de crónicas de viagem.

A palestra propõe-se destacar os principais episódios dessas viagens, agora reunidos em livro, recuperando textos que permaneciam dispersos e pouco acessíveis ao público.