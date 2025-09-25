Oferta de casas à venda na Madeira atinge mínimo histórico

A oferta de habitação à venda na Madeira atingiu o seu ponto mais baixo desde que há registos, revela esta quinta-feira, 25 de Setembro, a análise do idealista ao número de casas para venda em Portugal no segundo trimestre de 2025.

De acordo com dados divulgados, no segundo trimestre de 2025, o número de casas disponíveis para venda no arquipélago ficou abaixo de todos os níveis anteriormente registados, acompanhando a tendência nacional de quebra na oferta.

A nível nacional, o stock de imóveis disponíveis encontra-se apenas 5% acima do mínimo histórico, atingido no terceiro trimestre de 2022. Apesar de o total nacional ainda não ter descido ao valor mais baixo, cinco distritos ou ilhas, incluindo a Madeira, já registam mínimos históricos. Os outros casos são Lisboa, Aveiro, Coimbra e Santarém. De seguida estão ilha de São Miguel, a apenas 3% acima do seu mínimo (primeiro trimestre de 2025), Setúbal (4% acima, mínimo no quarto trimestre de 2022), Porto (12% acima, mínimo no terceiro trimestre de 2022), Évora e Viana do Castelo (ambos 13% acima, mínimos respetivamente no segundo trimestre de 2020 e primeiro trimestre de 2020), Braga (17%, quarto trimestre de 2019), Leiria (18%, terceiro trimestre de 2022), Faro (22%, terceiro trimestre de 2019), Portalegre (23%, terceiro trimestre de 2019), Beja (25%, quarto trimestre de 2022), Castelo Branco e Viseu (30% acima dos mínimos, segundo trimestre de 2020 e primeiro trimestre de 2019, respetivamente), Bragança (55%, segundo trimestre de 2019) e Guarda (72%, mínimo no primeiro trimestre de 2021).

idealista

A situação na Madeira reflecte-se na capital, na cidade do Funchal, onde o número de casas disponíveis para venda também atingiu o seu valor mais baixo no mesmo período. Segundo o idealista, escassez de oferta poderá ter impacto directo "no acesso à habitação e na evolução dos preços".