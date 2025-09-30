Funchal entrega 50 certificados do Programa Municipal de Formação Ocupacional em Contexto de Trabalho

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) realizou esta terça-feira, 30 de Setembro, a cerimónia de entrega de certificados de participação no Programa Municipal de Formação Ocupacional em Contexto de Trabalho (PMFOCT).

A cerimónia, que teve lugar no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, foi presidida pela vereadora Helena Leal, a quem coube a entrega dos 50 certificados referendes ao período de formação de 2024 e 2025.

Em nota emitida, a autarquia refere que o programa tem vindo a proporcionar "novas oportunidades a cidadãos em situação de primeiro emprego ou de desemprego de longa duração".

Segundo a CMF, "muitos dos que passaram por estágios e programas conseguiram ingressar em concursos da autarquia, no âmbito da política municipal de valorização pessoal e profissional dos participantes".

Desde a implementação do novo regulamento do PMFOCT, em Março de 2024, foram apoiados 142 participantes, através da integração em projetos de formação prática em contexto real de trabalho.

Os 50 bolseiros, com idades entre os 20 e os 60 anos, integraram 16 serviços municipais distintos, abrangendo áreas como Educação, Trânsito, Cultura, Bombeiros, Ciência, Infra-estruturas, Economia e Turismo, Águas, entre outros setores estratégicos para o concelho.

No ano passado, participaram no programa 110 candidatos. Já em 2025, a CMF dinamizou 31 novos projectos, incluindo quatro em juntas de freguesia, contando atualmente com 122 formandos, dos quais 32 iniciaram o seu percurso este ano.