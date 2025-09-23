O Governo apresenta hoje as iniciativas que integram a medida Atividade Física em Contexto Laboral, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), numa cerimónia que marca o arranque da Semana Europeia do Desporto.

Em comunicado, o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto recorda que Portugal participa nesta semana há 10 anos e diz que o lançamento da medida Atividade Física em Contexto Laboral é "parte do compromisso do Governo na promoção da saúde e bem-estar no ambiente de trabalho".

Diz ainda que a Semana Europeia do Desporto, iniciativa coordenada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), reflete o "firme compromisso" do Governo em consolidar políticas públicas que promovam a atividade física como um direito universal, fundamental para o bem-estar da população.

A cerimónia de abertura desta edição terá lugar em Campo Maior, pelas 14:30, nas instalações do Grupo Nabeiro.

Na nota, o Governo recorda que tem vindo a desenvolver "um conjunto abrangente de políticas e programas" para fomentar a prática desportiva e o acesso à atividade física em todas as faixas etárias e grupos sociais, exemplificado com o reforço dos investimentos em infraestruturas desportivas, os programas educativos que promovem a literacia desportiva nas escolas, fomentando o hábito da atividade física desde a infância, as iniciativas que visam a inclusão social através do desporto e a integração da atividade física como componente transversal em políticas de saúde pública, reconhecendo o seu papel na prevenção de doenças crónicas e na melhoria da qualidade de vida.