Acesso ao parque de estacionamento do Centro Comercial Anadia
Preços do parque de estacionamento do Centro Comercial Anadia:
- €1,80/hora até às 21h
- €1,20/hora a partir das 21h, domingos e feriados
- €8,00/dia com cartão de entradas diárias do parque*
*O cartão de entradas diárias do parque pode ser adquirido na bilheteira do parque de estacionamento. Após carregamento (mínimo de três entradas), e independentemente do número de horas, paga esse valor por cada 24 horas.
