AMT vai realizar acção de supervisão ao descarrilamento do elevador da Glória
A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) assegurou hoje que vai realizar uma ação de supervisão ao descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, pretendendo divulgar os resultados "com a maior celeridade possível".
"Nos próximos dias, a AMT irá realizar uma Ação de Supervisão ao acidente, cujos resultados serão divulgados com a maior celeridade possível", garantiu, em comunicado.
O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta tarde, pelas 18:04, na Calçada da Glória.
A PSP confirma a existência de vítimas mortais no descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, hoje ao fim da tarde, mas não especifica o número.
Contactada pela Lusa pelas 18:30, a diretora da Proteção Civil, Margarida Castro Martins, disse que há, pelo menos, 20 feridos, dos quais dois em estado crítico, cinco ligeiros e vários encarcerados.
A AMT, que tem por missão regular e fiscalizar o setor da mobilidade e dos transportes terrestres, fluviais, ferroviários, e respetivas infraestruturas, disse ter recebido com "profunda preocupação e consternação" a notícia do descarrilamento do elevador da Glória e endereçou os pêsames aos familiares e amigos das vítimas mortais, cujo número ainda está a ser apurado.
De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e proteção Civil, pelas 19:30, estavam no local 62 operacionais e 22 viaturas.
A Avenida da Liberdade, em Lisboa, está cortada ao trânsito desde o cruzamento com a Rua da Alegria até à Praça do Rossio.
A Carris já assegurou ter ativado todos os meios.
O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.