AMT vai realizar acção de supervisão ao descarrilamento do elevador da Glória

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) assegurou hoje que vai realizar uma ação de supervisão ao descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, pretendendo divulgar os resultados "com a maior celeridade possível".

"Nos próximos dias, a AMT irá realizar uma Ação de Supervisão ao acidente, cujos resultados serão divulgados com a maior celeridade possível", garantiu, em comunicado.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta tarde, pelas 18:04, na Calçada da Glória.

A PSP confirma a existência de vítimas mortais no descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, hoje ao fim da tarde, mas não especifica o número.

Contactada pela Lusa pelas 18:30, a diretora da Proteção Civil, Margarida Castro Martins, disse que há, pelo menos, 20 feridos, dos quais dois em estado crítico, cinco ligeiros e vários encarcerados.

A AMT, que tem por missão regular e fiscalizar o setor da mobilidade e dos transportes terrestres, fluviais, ferroviários, e respetivas infraestruturas, disse ter recebido com "profunda preocupação e consternação" a notícia do descarrilamento do elevador da Glória e endereçou os pêsames aos familiares e amigos das vítimas mortais, cujo número ainda está a ser apurado.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e proteção Civil, pelas 19:30, estavam no local 62 operacionais e 22 viaturas.

A Avenida da Liberdade, em Lisboa, está cortada ao trânsito desde o cruzamento com a Rua da Alegria até à Praça do Rossio.

A Carris já assegurou ter ativado todos os meios.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.