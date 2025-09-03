Nick Farrar e Adam Afifi fecham o plantel da AD Galomar

A Associação Desportiva Galomar apresentou ontem os seus derradeiros reforços, os norte-americanos Nick Farrar e Adam Afifi, para a sua equipa principal de basquetebol masculino, que este ano está de volta à Proliga e onde tentará voltar a subir à principal liga portuguesa da modalidade.

A formação madeirense tem vindo a renovar o plantel com alguns jogadores jovens de elevado potencial e Nick Farrar, um dos últmos reforço confirmado pelo clube, enquadra-se perfeitamente nesse contexto e mais do que apenas apresentar um elevado potencial, o extremo/poste norte americano pode mesmo tornar-se numa das revelações da Proliga. Pelo menos é isso que o seu historial deixa transparecer.

Com 2,01 metros e 116 quilos de peso corporal, Nick Farrar é uma ameaça difícil de controlar, pois apesar de ser muito forte fisicamente Farrar tem igualmente boas 'mãos', tendo inclusive jogado na posição de base por diversas vezes durante a sua formação basquetebolística. Para culminar a 'tripla' ameaça, o extremo/poste é igualmente um excelente atirador, o que aumenta ainda mais a curiosidade sobre o que conseguirá fazer nos 'courts' em Portugal.

Na temporada passada Nick Farrar jogou na universidade de Guilford College Quakers na NCAA (3), tendo jogado um total de 722 minutos em 28 jogos, terminando a época como melhor marcador da equipa com 541 pontos, uma média de 19.3 pontos por partida.

Mas não foi só a marcar 'cestos' que Farrar se destacou, o jogador norte americano foi igualmente determinante na luta das tabelas, terminando a temporada com 220 ressaltos conquistados, uma média de 7.9 por jogo, o melhor na sua equipa. O extremo/poste registou ainda 6 duplos/duplos (recorde da equipa) e terminou a temporada com 95 lançamentos livres concretizados em 133 tentativas (melhor da equipa). A sua presença física junto do cesto fez-se ainda sentir com os 20 desarmes de lançamento que colecionou.

Em termos individuais Nick Farrar conquistou ainda as seguintes distinções na Old Dominion Athtletic Conference (ODAC): NABC First Team All-District, D3Hoops First Team All-Region, ODAC Tournament MVP, First Team All-ODAC (Forward) ODAC Player of the Week (3x, 17 fevereiro 2025, 3 fevereiro 2025 e 13 janeiro 2025).

Quanto a Adam Afifi o jogador norte-americano, natural de São José, na Califórnia, vem para jogar na posição de poste e tentar fazer bom uso dos seus 206 centímetros de altura e mais de 100 quilos de peso na sempre decisiva luta das tabelas.

Afifi foi uma peça decisiva pela Universidade de Call State Dominguez Hills na temporada passada na Divisão 2 da National Collegiate Athletic Association (NCAA), com os comandados do treinador Steve Becker a conquistarem pela primeira vez na história da instituição a qualificação para a NCAA Elite Eight.

O agora jogador da AD Galomar foi a força dominante que impulsionou a equipa para uma temporada histórica, terminando com números impressionantes e bem representativos do valor do atleta. Nas 34 partidas disputadas, Adam Afifi registou médias de 25.9 minutos de utilização, 13.6 pontos marcados, 7.1 ressaltos conquistados e 1.1 desarmes de lançamento.

No encontro que garantiu a inédita qualificação para a NCAA Elite Eight frente a Universidade de Point Loma, nas Finais Regionais do Oeste, o poste norte-americano esteve imparável, contribuindo com 23 pontos, 13 ressaltos, 3 desarmes de lançamento e 3 roubos de bola para o triunfo por 61-58 da sua equipa. Uma exibição que lhe valeu a distinção de MVP do torneio.

No que respeita a distinções individuais Adam Afifi conquistou ainda as honras de ver o seu nome na California Collegiate Athletic Association (CCAA) All-Tournament Team 2025 e na CCAA All-First Team 2025.

O jogador de 24 anos vai ter assim, ao serviço da AD Galomar, a sua primeira experiência como jogador profissional fora dos Estados Unidos da América, mas atendendo ao currículo que apresenta nas sempre competitivas ligas universitárias americanas Adam Afifi pode vir a dominar os 'courts' na Proliga em Portugal tal como fez na NCAA (D2).

O plantel da AD Galomar continua, assim, a ficar mais rico em quantidade e qualidade, dando ao treinador Hélder Moita garantias de poder apresentar uma equipa competente e capaz de cumprir com o grande objetivo da temporada: o regresso à liga Betclic.

O poste norte-americano é o nono reforço apresentado para a nova temporada depois dos já confirmados Tiago Nazário, Ricardo Garrido, Hélder Semedo, Rodrigo Soares, José Correia, Afonso Guedes, Jaques Conceição, Ronnie Rousseau III e Nick Farrar.