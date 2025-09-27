Miguel Nunes/João Paulo vencem Rali de Câmara de Lobos e sagram-se campeões regionais

A dupla Miguel Nunes/João Paulo, ao volante do Skoda Fabia RS Rally2, sagrou-se, esta tarde, vencedora do Rali Municípios de Câmara de Lobos e Funchal e garantindo assim o título de campeões regionais do Campeonato de Ralis Coral da Madeira.

À entrada desta penúltima prova do calendário regional, a dupla necessitava de somar 27 pontos para assegurar o campeonato. O objectivo foi superado com um total de 28 pontos, dos quais 25 resultaram da vitória no rali e os três pontos extra foram conquistados pelo maior número de vitórias (6) em 10 classificativas.

Com este bi-campeonato, o piloto madeirense, natural de Santana, alcança o seu oitavo título regional, sendo agora o segundo com mais vitórias, ficando apenas atrás de Vítor Sá.

Foi um bom dia de rali, um dia perfeito e estamos muito satisfeitos Miguel Nunes, campeão regional de ralis

Ver Galeria Fotos Rui Silva/ASPRESS

Em relação à classificação geral da prova em Câmara de Lobos, que encerrou com a segunda passagem pelas Fontainhas, Miguel Nunes concluiu com um total de 7:05.2 minutos, resultado das 10 classificativas. Na segunda posição ficou a dupla João Silva/Luís Rodrigues (Toyota GR Yaris Rally2) com mais 14 segundos e o último lugar do pódio foi alcançado pela dupla Miguel Caires/Jorge Carvalho (Skoda Fabia RS Rally2) com uma diferença de mais 41.9 segundos.

Confira aqui todos os tempos, PEC a PEC e à geral.