PSD promete mais e melhor, enquanto o PS e o JPP comprometem-se com o que não foi feito

Os três candidatos à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, que este sábado, 20 de Setembro, participam no debate da TSF Madeira dedicado às Eleições Autárquicas de 12 de Outubro, comprometeram-se hoje a melhorar o concelho.

Pelo PSD, Celso Bettencourt diz-se "motivado e preparado" para o desafio autárquicos, depois de 12 anos à frente da junta de freguesia local. O social-democrata destaca o apoio da população à sua candidatura e garante que vai concretizar o trabalho prometido. Além disso, Celso Bettencourt promete que "há coisas que estão paradas há algum tempo em Câmara de Lobos e que vão avançar" com a sua presidência.

Sobre o lema ‘Somos Câmara de Lobos’, o candidato sublinha que "todos contam", dando conta que o seu manifesto eleitoral tem em conta as necessidades de quem vive no concelho.

Já o debutado na Assembleia Legislativa da Madeira pelo maior partido da oposição na Madeira e agora cabeça-de-lista do JPP à presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Miguel Ganança, promete "novas ideias" para o concelho e "coragem" para defender "com corpo e alma a população", denunciando que os actuais executivos das cinco juntas de freguesias e da autarquia "calam-se e ficam subjugadas ao Governo Regional".

Sobre o lema ‘Juntos ao Serviço do Povo’, o candidato do JPP lembra que os partidos devem "servir a população", defendo que as pessoas de Câmara de Lobos "merecem mais", sendo que o próprio município "pode ser mais". Miguel Ganança argumenta ainda que "política não é palco, política é serviço".

O professor e candidato do PS à câmara de Câmara de Lobos, Nilson Jardim, critica "o abandono dos câmara-lobenses", justificando que "quem teve responsabilidades não as cumpriu", nem defendeu a população do concelho.

Nilson Jardim promete, assim, a defesa da população, mais investimento e trabalho feito, para fazer jus ao lema 'Orgulho na Nossa Gente’.

"Sabemos que conseguimos fazer melhor do que foi feito, vamos além", afirma.

O passado, o presente e o futuro do concelho de Câmara de Lobos está em debate este sábado, 20 de Setembro, na TSF Madeira com três dos oito candidatos à presidência do município.

Para acompanhar em directo o debate moderado pelo jornalista e director-geral no DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, basta sintonizar na frequência 100.0 MHz FM ou consultar a plataforma dnoticias.pt, onde as declarações mais importantes serão reproduzidas.

Em análise estão as visões de Celso Bettencourt, candidato do PSD, Nilson Jardim, candidato do PS, e Miguel Ganança, candidato do JPP.