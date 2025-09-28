Líder Nápoles apanhado por AC Milan e Roma no regresso de Rafael Leão
O Nápoles foi hoje apanhado por AC Milan e Roma na liderança da Liga italiana de futebol, depois de perder precisamente no terreno dos 'rossoneri' (2-1), que fizeram regressar Rafael Leão, na quinta jornada.
Antes de receber o Sporting para a Liga dos Campeões, o Nápoles sofreu a primeira derrota na Serie A e vai passar a semana no topo da prova com AC Milan e Roma, que recebeu e bateu o Verona, por 2-0.
Em San Siro, o internacional norte-americano Christian Pulisic assistiu o belga Alexis Saelemaekers para o golo inaugural, logo aos três minutos, e marcou o segundo do AC Milan, aos 31.
Na segunda parte, a equipa da casa ficou reduzida a 10 unidades, por expulsão do equatoriano Estupinan, aos 57 minutos, e o campeão italiano aproveitou para reduzir a diferença aos 60, numa grande penalidade do belga De Bruyne.
Depois de alguns problemas físicos, Rafael Leão fez a sua estreia esta temporada na Serie A no AC Milan, ao entrar na partida aos 69 minutos, e ajudou a sua equipa a manter a vantagem até final.
Já a Roma somou a quarta vitória em cinco jogos ao bater o Verona com golos do ucraniano Artem Dovbyk, aos sete minutos, e do argentino Soule, aos 79.
Com Tiago Gabriel a tempo inteiro e Danilo Veiga a entrar no arranque da segunda parte, o Lecce empatou na receção ao Bolonha (2-2), somando apenas o segundo ponto na Serie A, e continua no último lugar da prova.
Pisa e Fiorentina empataram 0-0, na parte mais funda da tabela, continuam sem vencer esta temporada, enquanto o Sassuolo recebeu e bateu a Udinese, por 3-1, num duelo entre emblemas do meio da classificação.