Dois estrangeiros detidos na Madeira por permanência ilegal no país

Dois homens de nacionalidade estrangeira, de 35 anos, foram detidos pela Polícia de Segurança Pública na Madeira por permanência ilegal em território nacional.

A detenção ocorreu na passada sexta-feira, pelo Núcleo de Estrangeiros e Controlo Fronteiriço e resultam das novas competências adstritas à PSP neste âmbito.