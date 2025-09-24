"Segurança alimentar tem de acompanhar a evolução" da Humanidade e do Ambiente

Decorreu, esta manhã no Auditório da Casa da Luz, a sessão de abertura da 17.ª reunião anual da PortFIR, organizada pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) onde foram abordados assuntos acerca da segurança dos alimentos, ciência e novos modelos de produção face aos desafios globais.

Segundo Fernando de Almeida, director do INSA, “os temas abordados nesta reunião são extremamente importantes e têm de ser falados por todos nós, como a sustentabilidade alimentar e o risco naquele ambiente que chamamos como ‘unhealth’”. Explicou, ainda, que “à medida que as pessoas evoluem e o mundo evolui, a parte alimentar e nomeadamente a segurança alimentar, tem de acompanhar essa evolução”.

A nível regional, realçou ainda que a ‘adesão maciça’ dos directores regionais a este tipo de eventos é notória e “é fantástico ver a Região Autónoma da Madeira a discutir nestes três dias assuntos que irão fazer a diferença.”

Daniel da Mata, director regional de Veterinária e Bem-Estar Animal, que também marcou presença neste evento, sublinhou que na Região “são executados uma miríade de controlos oficiais para comprovar que os produtos alimentares estão seguros”.

“ A cadeia de valor assenta na confiança e, para que essa confiança se mantenha, os serviços oficiais têm de estar na linha da frente”, declarou.