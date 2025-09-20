JPP acusa PSD de ser "carrasco"

O candidato do Juntos Pelo Povo à autarquia de Câmara de Lobos, Miguel Ganança, acusou este sábado, 20 de Setembro, o Partido Social Democrata de ser "carrasco" até mesmo "com os seus próprios militantes".

Durante o debate na TSF Madeira, no âmbito das Eleições Autárquicas de 12 de Outubro, o cabeça-de-lista do JPP justificou o facto de não apresentar um candidato à Junta de Freguesia do Jardim da Serra com o facto de as pessoas terem "medo".

"Na Madeira vivemos ainda um clima político muito tenso, as pessoas têm muito medo de participar nas listas", disse, dando o exemplo das zonas mais rurais, "onde as pessoas têm um medo enorme de falar com partidos da oposição na rua".

Em resposta, Celso Bettencourt do PSD atirou que tal justificação "já não cola", defendendo que "quem quer ser alternativa, tem de ter resposta para todas as freguesias".

"Vivemos num estado democrático, as pessoas em todo o lado falam e criticam", retorquiu, considerando a afirmação de que a população tem "medo" de "pura demagogia".

"Eu próprio apoiei outro candidato (Manuel António) nas eleições internas do PSD e sou hoje candidato a uma autarquia", recordou, ao que Miguel Ganança comentou a incoerência de apoiar um candidato e dias depois "festejar o aniversário de Miguel Albuquerque a quem não apoiou".