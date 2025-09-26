ARM alerta para interrupções no abastecimento de água potável em Câmara de Lobos

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., informa que, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Câmara de Lobos que visam diminuir as perdas de água, poderão ocorrer, pontualmente, interrupções/condicionamentos no abastecimento de água potável no concelho de Câmara de Lobos.

A empresa pública alerta nomeadamente para o dia 29/09/2025, entre as 9h45 e as 12h30, na freguesia de Câmara de Lobos na zona do Espírito Santo.

"A ARM empenhará todos os esforços para minimizar os impactos destas intervenções e pede a compreensão da população pela eventualidade dos incómodos causados", aponta no comunicado.