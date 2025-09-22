PSP deteve 28 e registou 290 infrações em operação que fiscalizou viaturas TVDE

A PSP deteve 28 pessoas e registou 290 infrações rodoviárias nos últimos três dias durante a operação "Transporte Seguro", que visou também reforçar o sentimento de segurança dos utentes que utilizam viaturas TVDE, informou hoje aquela polícia.

Nesta operação, que decorreu entre 19 e 21 de setembro, inserida na campanha "Portugal Sempre Seguro", destinada a todas as viaturas, mas sobretudo às inseridas em plataformas digitais de transporte por aplicativo, vulgo TVDE, a PSP fiscalizou 1.418 condutores e controlou 3.716 viaturas por radar, segundo dados hoje divulgados pela Direção Nacional.

No âmbito destas operações, que visaram todo o tipo de viaturas, foram efetuadas 28 detenções (20 por condução em estado de embriaguez, cinco por falta de habilitação legal e três por outras situações de âmbito criminal), registou 290 infrações contraordenacionais (destacando-se 126 por excesso de velocidade, 35 por falta de inspeção periódica obrigatória, 16 por falta de seguro de responsabilidade civil e 12 por condução sob influência do álcool) e apreendeu 15 viaturas.

Para incrementar a confiança e a segurança dos cidadãos, a PSP desenvolveu 17 ações de prevenção e fiscalização, nos concelhos do Barreiro, Faro, Lisboa, Loures, Oeiras, Portimão, Porto, Setúbal e Sintra, "com incidência na prevenção e fiscalização rodoviária, com o objetivo de dissuadir, prevenir e detetar situações passíveis de configurar ilícitos criminais e/ou contraordenacionais, promovendo o reforço do sentimento de segurança, contrariando informações descontextualizadas que criam sensação de insegurança nas populações".

Estas iniciativas visaram, simultaneamente, prevenir a criminalidade e as infrações rodoviárias associadas à utilização de plataformas digitais de transporte por aplicativo, "mas também dirigidas aos demais utilizadores das rodovias, promovendo o respeito pela legislação em vigor, reforçando assim o sentimento de segurança na comunidade", adianta a PSP, numa nota.

A PSP garante que continuará atenta e desencadeará novas operações de fiscalização direcionadas para atividades específicas, mas continuará também atenta a todos os comportamentos de risco dos demais condutores, no sentido de diminuir os índices de criminalidade e de sinistralidade rodoviária.

"Continuará a merecer especial preocupação o acompanhamento do sentimento de segurança de utentes de viaturas inseridas em plataformas digitais de transporte por aplicativo (TVDE), no sentido de prevenir comportamentos abusivos, tanto a residentes nacionais, como a turistas, continuando a exponenciar a imagem de Portugal como Destino Seguro", acrescenta.

A PSP aconselha a todos os potenciais utentes de serviços de transporte de passageiros em viaturas TVDE que, em caso de comportamento inadequado por parte do condutor, seja no relacionamento interpessoal, seja na forma de condução, se utilize a funcionalidade de reclamação da plataforma.

"Em caso de comportamento grave ou tentativa de prática de qualquer crime ou contraordenação, solicitamos que os cidadãos informem a Polícia de Segurança Pública, permitindo a atempada reação e resposta", explica a