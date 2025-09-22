Abbas quer que Hamas entregue armas e condena ataques de 7 Outubro

O Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas, insistiu hoje, perante as Nações Unidas, que o Hamas deve entregar as armas e condenou os ataques do movimento islamita palestiniano contra Israel em 07 de outubro de 2023.

"O Hamas não terá qualquer papel no governo, o Hamas e outras fações devem entregar as suas armas à Autoridade Palestiniana", insistiu Mahmud Abbas, que interveio via vídeo na conferência de alto nível sobre a solução dos dois Estados, copresidida por França e Arábia Saudita, após a administração norte-americana lhe ter recusado visto para entrar nos Estados Unidos.

"Condenamos igualmente os assassinatos e a detenção de civis, incluindo os atos do Hamas em 07 de outubro de 2023", acrescentou.

Israel acusa há quase dois anos os responsáveis palestinianos de não condenarem esses ataques.