No fecho do debate a solo na TSF-Madeira sobre eleições autárquicas em Santana, Cláudia Perestrelo, candidata do PSD, deixou um apelo directo à população para as eleições do próximo dia 12 de Outubro. “Depois de 12 anos de governação do CDS, é tempo de perguntar: queremos continuar na mesma ou temos a coragem de mudar?”, questionou.

A social-democrata destacou que, ao longo do debate, que tem vindo "a apresentar propostas, a ouvir as pessoas e a debater o futuro do concelho”. Já os candidatos do CDS, Dinarte Fernandes e Neuza Rodrigues, não compareceram aos debates, o que classificou como uma recusa em confrontar ideias e dar explicações à população.

Nada que desmotivasse a candidata do PSD frisando que o projecto "Santana Futuro para Todos" é claro e assenta no "desenvolvimento com justiça social, mais oportunidades para os jovens, apoio às famílias e respeito pelos nossos idosos”, afirmou.

Cláudia Perestrelo concluiu pedindo confiança na sua candidatura. “No dia 12, peço-vos que não tenham medo. Tenham a coragem de escolher a mudança, a coragem de acreditar que Santana pode ser mais e melhor. Votem em mim e na minha equipa. Juntos, vamos dar a Santana o futuro que merece”.