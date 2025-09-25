Saiba como e porque deve deixar de fumar

Assinala-se amanhã o Dia Europeu do Ex-Fumador. Um dia celebrado desde 2013, com o objectivo de valorizar todas as pessoas que conseguiram deixar de fumar. Além disso, este dia pretende também sensibilizar todos aqueles que ainda fumam e incentivá-los a deixar o tabaco.

Em Portugal, várias entidades de saúde e associações de prevenção do tabagismo têm aproveitado a efeméride para promover acções de sensibilização.

Segundo a Fundação Portuguesa do Pulmão, “o hábito de fumar está associado a níveis elevados de doença e de mortalidade”.

Além disso, os dados apontam que “o tabagismo é responsável por 10% da mortalidade global (cerca de 5,5 milhões de óbitos/ano) e contribui para acidentes cárdio e cerebrovasculares e cancro”.

A verdade é que parar de fumar tem benefícios a médio e a longo prazo, nomeadamente na redução do risco de cancro no pulmão, redução do risco de doenças cardíacas (acidente vascular cerebral e de doença vascular periférica), redução dos sintomas respiratórios, como tosse, pieiras e falta de ar, redução do risco de desenvolvimento de algumas doenças pulmonares, como a doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), e na redução do risco de infertilidade.

O SNS 24 indica mesmo que quando deixa de fumar: “após 20 minutos a pressão arterial e a frequência cardíaca voltam ao normal; após 12 horas os níveis de monóxido carbono no sangue voltam ao normal; após duas semanas a três meses começa a respirar melhor e a sentir mais energia, a circulação sanguínea melhora, o risco de enfarte do miocárdio diminui, o olfato e o paladar melhoram e os doentes diabéticos passam a controlar melhor a sua doença; após um a nove meses dá-se um aumento gradual do bem-estar geral, acompanhado de mais vitalidade, a tosse e a falta diminuem e a respiração torna-se mais fácil; após um ano o risco de ataque cardíaco diminui para cerca de metade do observado nas pessoas que continuam a fumar; após dois a cinco anos o risco de acidente vascular cerebral diminui, ficando semelhante ao das pessoas que não fumam; o risco de cancro da boca, da garganta, do esófago e da bexiga reduz-se para metade, decorridos cinco anos; após 10 anos corre 50% menos risco de ter um cancro do pulmão do que as pessoas que continuam a fumar, o risco de cancro no pâncreas do rim diminuem e após 15 anos o risco de doença coronária é semelhante ao de uma pessoa não fumadora, do seu sexo e idade”.

Dicas para deixar de fumar:

-Faça uma lista dos motivos que para si justificam a decisão de deixar de fumar. Guarde a lista e sempre que sentir vontade de voltar a fumar leia esta folha e recorde os motivos dessa luta

-Escolha um dia marcante para deixar de fumar

-Esteja atento às situações que desencadeiam em si a reacção de agarrar num cigarro. Mais tarde, vai ter de evitar essas situações ou, se tal não for possível, deve tentar arranjar uma alternativa ao cigarro (rebuçados, pastilhas elásticas, etc.)

- Caminhadas curtas, beber água, mastigar pastilhas elásticas sem açúcar ou praticar exercícios de respiração são boas estratégias para manter a mente ocupada

- Não caia na tentação de fumar apenas um. O corte tem de ser total para as probabilidades de sucesso serem mais altas

- Retire junto de si todos os objectos que lhe lembrem o tabaco como cinzeiros, isqueiros, etc

- Irritabilidade, dificuldade de concentração, alterações de humor ou insónias são normais e fazem parte do processo de desintoxicação da nicotina. Estes sintomas tendem a desaparecer entre duas e quatro semanas e não representam fraqueza, mas sim progresso

- Se já tentou parar sozinho e não conseguiu, poderá precisar de ajuda especializada. Parar de fumar é um processo que, muitas vezes, exige acompanhamento médico e psicológico. Ter o apoio certo pode ser o que falta para conseguir

- Guarde diariamente em local visível o dinheiro que agora não está a gastar com o tabaco. Comece a pensar como poderá utilizá-lo e faça disso um incentivo para continuar sem acender um cigarro