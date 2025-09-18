José Abreu, candidato do Chega à Câmara Municipal da Ponta do Sol, manteve esta manhã um tom crítico em relação aos mandatos de Rui Marques (PSD/CDS) durante o debate da TSF-Madeira. Citando um provérbio da mãe, disse: “já minha mãe dizia: quem não deve não teme”, em jeito de resposta ao ex-presidente.

O candidato questionou ainda a gestão de imóveis públicos, lembrando o caso do bar da praia: “porque é que aquele – ex-presidente da Junta da Ponta do Sol – é que ganhou? Não pagou renda!”. José Abreu acrescentou que “houve sempre um abuso de poder do PSD do manda e posso, não é só na Ponta do Sol, mas em todo o lado”.