Vacinação, debate sobre acidente no elevador da Glória e Bola de Ouro marcam actualidade nacional

Diário de Notícias:

- "Portugal comprou 2,3 milhões de vacinas contra a covid-19, mas há menos pessoas a vacinarem-se"

- "Helena Roseta. 'A falta de casas contribui para uma radicalização da sociedade e, nessa medida, é um perigo brutal'"

- "Turismo. Cuba quer abrir setor aos privados e Vila Galé está na linha da frente"

- "Previsão. Conselho de Finanças Públicas confirma que despesa com Complemento para Idosos está descontrolada"

- "Palestina. Os esforços diplomáticos para aplacar a ira israelita"

- "Anna Lebedev. 'A divisão de amanhã na Ucrânia não será linguística ou étnica, será sobre a experiência da guerra de cada um'"

- "Delfim Sardo. 'A única coisa que tenho pena de não ter feito no CCB é um centro de estudos avançados em arte'"

Correio da Manhã:

- "Previsão do Conselho de Finanças Públicas. Acerto do IRS tira rendimento às famílias"

- "Fogo no Algarve. Dez feridos, casa e carros queimados"

- "Sporting 3 Moreirense 0. Penáltis abrem caminho da vitória"

- "Benfica-Rio Ave. Mourinho: 'Em casa ganhava mais do que no Benfica'"

- "Carteirista do elétrico de Lisboa condenado aos 74 anos"

- "Em tribunal. Fernando Valente ataca família de Mónica"

- "Saúde. Trump liga paracetamol na gravidez a autismo"

- "Escrivão de Vila Viçosa desvia 181 milEuro"

- "Diz Ministério. Faltam docentes em 78 por cento das escolas"

- "Elevador da Glória. Debate adiado para depois das eleições"

Público:

- "Enfermeiros especialistas vão seguir grávidas sem médico de família"

- "Estudo do ECFR. EUA declararam uma guerra cultural à Europa, e Portugal está no grupo dos cúmplices"

- "Bancos portugueses os foram segundos mais rentáveis da zona euro no primeiro semestre"

- "Nações Unidas. Macron promete 'fazer tudo' ao seu alcance pela Palestina"

- "Profissionalizados. Governo volta atrás nas regras de contratação de docentes"

- "Na hora do adeus. Ricardo Rio: 'Braga já é a cidade mais dinâmica do Norte do país'"

- "Festival Action Packed. Quando o rockability é uma questão de família e de tradição"

- "Acidentes no elevador da Glória. Vereadores pedem reunião urgente, Moedas adia para depois das autárquicas"

Jornal de Notícias:

- "Fim das portagens nas ex-scuts dá nova força às economias locais e ao turismo"

- "Tribunal absolve Leixões em caso de apostas 'online'"

- "Sporting 3 -- 0 Moreirense. Queda para a vitória. Dois penáltis sofridos por Trincão e golo nos descontos de Ioannidis valem triunfo arrancado a ferros"

- "FC Porto. Providência cautelar pode travar jogo de Arouca"

- "Benfica. 'Se ficasse em casa sem trabalhar ganhava mais'. Mourinho diz que não teria dado um sim tão rápido a dragões ou a leões"

- "Bola de Ouro. Dembélé é corado, Vitinha no pódio"

- "Efetuar a troca de esquentador a gás pode custar mais de 360 euros por ano"

- "Porto. Metrobus em obras não se livra das polémicas"

- "Chega. Deputado sai após entrevista polémica"

- "Pessoas. Estrelas de ficção enganam outono em destinos quentes"

Negócios:

- "Finanças precisam de 2 mil milhões para manter excedente orçamental"

- "Ex-selecionador é o novo dono da Science4you. Fabricante de brinquedos educativos vendida a equipa de gestão e a privados pela Atena. A Femacosa, empresa familiar de Fernando Santos, ficou com 55% do capital"

- "Dono do terreno tem direito à casa numa situação de divórcio"

- "Supervisores querem mais concorrência para baixar comissões"

- "Radar África. Será que o BFA vai ter novo acionista de referência?"

- "Energia. E-Lar pode agravar conta da luz em vez de gerar poupanças. Termoacumulador pode custar mais 360 euros por ano, avisa Deco"

Jornal Económico:

- "Miranda Sarmento vai discutir Orçamento com parceiros sociais"

- "Novo regulador dos seguros quer dinheiro parado dos depósitos"

- "Críticas a quem reconheceu a Palestina e ameaças de anexações"

- "Economia cresce menos do que espera o Governo"

- "Nacionais fazem preços das casas aumentar 17,2%"

- "Nvídia vai investir 100 mil milhões na OpenAI"

- "Porche cai 7% em bolsa e põe elétricos na gaveta"

- "Telmo Ferreira. 'Recebemos 1,1 mil milhões de visitas'"

- "Dembélé ganha com dois portugueses nos 10 melhores. Bola de Ouro"

- "Conferência. As nove chaves da União Europeia"

A Bola:

- "Sporting 3 -- 0 Moreirense. Maestro. Jogo de sentido único resolveu-se no final"

- "'Criámos e não deixámos criar, golos surgiram com naturalidade'. Rui Borges"

- "Benfica. José Mourinho regressa hoje à Luz. 'Tinha saudades de jogar para o título'"

- "FC Porto. Martim Fernandes nas contas para Salzburgo"

- "Internacional. Dembélé é Bola de Ouro. Vitinha 3ª, Nuno Mendes 10º e João Neves 19º"

Record:

- "Sporting 3-0 Moreirense. 15 minutos à leão. Penáltis de Suárez e Pote e estreia a marcar de Ioannidis resolvem duelo difícil"

- "Benfica-Rio Ave. Mourinho fala aos adeptos. 'Ganhava mais em casa do que a trabalhar no Benfica'"

- "SAD e Lage chegam a acordo para rescisão de contrato"

- "FC Porto. Providência cautelar ainda em equação. Ida a Arouca em causa"

- "Sp. Braga. Banza no Al Jazira"

- "Futebol feminino. Damaiense 0-6 Sporting. Leoas arrasam"

- "Bola de Ouro. Dembelé sucede a Rodri. Vitinha no pódio. Nuno Mendes foi 10.º"

O Jogo:

- " Sporting 3 -- Moreirense 0. Pena máxima. Resultado construído no último quarto de hora com dois penáltis e estreia a marcar de Ioannidis. 'Apoiarei sempre o capitão'. Rui Borges "

- "FC Porto. Dragões ameaçam com tribunal. Clube pode avançar com providência cautelar para suspender jogo em Arouca na segunda-feira"

- "Farioli pode igualar sequência com mais vitórias da carreira"

- "Benfica - Rio Ave. 'Nem posso dizer que estou cá grátis, estou negativo"

- "Lukebakio está nos convocados e fica no banco"

- "Laje rescinde e tem oferta do Al Ahly"

- "V. Guimarães. 'Precisávamos de menos vaidade no balneário'. António Miguel Cardoso explica novo ciclo no clube, que completou 103 anos"

- "Internacional. Vitinha no pódio da Bola de Ouro. Demélé bateu Lamine Yamal para conquistar troféu de melhor jogador do Mundo"

- "Nuno Mendes fecha top-10. João Neves terceiro e Mora oitavo entre os sub-21"

- "João Pedro Sousa no Aves SAD por duas épocas"