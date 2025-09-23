Vacinação, debate sobre acidente no elevador da Glória e Bola de Ouro marcam actualidade nacional
Diário de Notícias:
- "Portugal comprou 2,3 milhões de vacinas contra a covid-19, mas há menos pessoas a vacinarem-se"
- "Helena Roseta. 'A falta de casas contribui para uma radicalização da sociedade e, nessa medida, é um perigo brutal'"
- "Turismo. Cuba quer abrir setor aos privados e Vila Galé está na linha da frente"
- "Previsão. Conselho de Finanças Públicas confirma que despesa com Complemento para Idosos está descontrolada"
- "Palestina. Os esforços diplomáticos para aplacar a ira israelita"
- "Anna Lebedev. 'A divisão de amanhã na Ucrânia não será linguística ou étnica, será sobre a experiência da guerra de cada um'"
- "Delfim Sardo. 'A única coisa que tenho pena de não ter feito no CCB é um centro de estudos avançados em arte'"
Correio da Manhã:
- "Previsão do Conselho de Finanças Públicas. Acerto do IRS tira rendimento às famílias"
- "Fogo no Algarve. Dez feridos, casa e carros queimados"
- "Sporting 3 Moreirense 0. Penáltis abrem caminho da vitória"
- "Benfica-Rio Ave. Mourinho: 'Em casa ganhava mais do que no Benfica'"
- "Carteirista do elétrico de Lisboa condenado aos 74 anos"
- "Em tribunal. Fernando Valente ataca família de Mónica"
- "Saúde. Trump liga paracetamol na gravidez a autismo"
- "Escrivão de Vila Viçosa desvia 181 milEuro"
- "Diz Ministério. Faltam docentes em 78 por cento das escolas"
- "Elevador da Glória. Debate adiado para depois das eleições"
Público:
- "Enfermeiros especialistas vão seguir grávidas sem médico de família"
- "Estudo do ECFR. EUA declararam uma guerra cultural à Europa, e Portugal está no grupo dos cúmplices"
- "Bancos portugueses os foram segundos mais rentáveis da zona euro no primeiro semestre"
- "Nações Unidas. Macron promete 'fazer tudo' ao seu alcance pela Palestina"
- "Profissionalizados. Governo volta atrás nas regras de contratação de docentes"
- "Na hora do adeus. Ricardo Rio: 'Braga já é a cidade mais dinâmica do Norte do país'"
- "Festival Action Packed. Quando o rockability é uma questão de família e de tradição"
- "Acidentes no elevador da Glória. Vereadores pedem reunião urgente, Moedas adia para depois das autárquicas"
Jornal de Notícias:
- "Fim das portagens nas ex-scuts dá nova força às economias locais e ao turismo"
- "Tribunal absolve Leixões em caso de apostas 'online'"
- "Sporting 3 -- 0 Moreirense. Queda para a vitória. Dois penáltis sofridos por Trincão e golo nos descontos de Ioannidis valem triunfo arrancado a ferros"
- "FC Porto. Providência cautelar pode travar jogo de Arouca"
- "Benfica. 'Se ficasse em casa sem trabalhar ganhava mais'. Mourinho diz que não teria dado um sim tão rápido a dragões ou a leões"
- "Bola de Ouro. Dembélé é corado, Vitinha no pódio"
- "Efetuar a troca de esquentador a gás pode custar mais de 360 euros por ano"
- "Porto. Metrobus em obras não se livra das polémicas"
- "Chega. Deputado sai após entrevista polémica"
- "Pessoas. Estrelas de ficção enganam outono em destinos quentes"
Negócios:
- "Finanças precisam de 2 mil milhões para manter excedente orçamental"
- "Ex-selecionador é o novo dono da Science4you. Fabricante de brinquedos educativos vendida a equipa de gestão e a privados pela Atena. A Femacosa, empresa familiar de Fernando Santos, ficou com 55% do capital"
- "Dono do terreno tem direito à casa numa situação de divórcio"
- "Supervisores querem mais concorrência para baixar comissões"
- "Radar África. Será que o BFA vai ter novo acionista de referência?"
- "Energia. E-Lar pode agravar conta da luz em vez de gerar poupanças. Termoacumulador pode custar mais 360 euros por ano, avisa Deco"
Jornal Económico:
- "Miranda Sarmento vai discutir Orçamento com parceiros sociais"
- "Novo regulador dos seguros quer dinheiro parado dos depósitos"
- "Críticas a quem reconheceu a Palestina e ameaças de anexações"
- "Economia cresce menos do que espera o Governo"
- "Nacionais fazem preços das casas aumentar 17,2%"
- "Nvídia vai investir 100 mil milhões na OpenAI"
- "Porche cai 7% em bolsa e põe elétricos na gaveta"
- "Telmo Ferreira. 'Recebemos 1,1 mil milhões de visitas'"
- "Dembélé ganha com dois portugueses nos 10 melhores. Bola de Ouro"
- "Conferência. As nove chaves da União Europeia"
A Bola:
- "Sporting 3 -- 0 Moreirense. Maestro. Jogo de sentido único resolveu-se no final"
- "'Criámos e não deixámos criar, golos surgiram com naturalidade'. Rui Borges"
- "Benfica. José Mourinho regressa hoje à Luz. 'Tinha saudades de jogar para o título'"
- "FC Porto. Martim Fernandes nas contas para Salzburgo"
- "Internacional. Dembélé é Bola de Ouro. Vitinha 3ª, Nuno Mendes 10º e João Neves 19º"
Record:
- "Sporting 3-0 Moreirense. 15 minutos à leão. Penáltis de Suárez e Pote e estreia a marcar de Ioannidis resolvem duelo difícil"
- "Benfica-Rio Ave. Mourinho fala aos adeptos. 'Ganhava mais em casa do que a trabalhar no Benfica'"
- "SAD e Lage chegam a acordo para rescisão de contrato"
- "FC Porto. Providência cautelar ainda em equação. Ida a Arouca em causa"
- "Sp. Braga. Banza no Al Jazira"
- "Futebol feminino. Damaiense 0-6 Sporting. Leoas arrasam"
- "Bola de Ouro. Dembelé sucede a Rodri. Vitinha no pódio. Nuno Mendes foi 10.º"
O Jogo:
- " Sporting 3 -- Moreirense 0. Pena máxima. Resultado construído no último quarto de hora com dois penáltis e estreia a marcar de Ioannidis. 'Apoiarei sempre o capitão'. Rui Borges "
- "FC Porto. Dragões ameaçam com tribunal. Clube pode avançar com providência cautelar para suspender jogo em Arouca na segunda-feira"
- "Farioli pode igualar sequência com mais vitórias da carreira"
- "Benfica - Rio Ave. 'Nem posso dizer que estou cá grátis, estou negativo"
- "Lukebakio está nos convocados e fica no banco"
- "Laje rescinde e tem oferta do Al Ahly"
- "V. Guimarães. 'Precisávamos de menos vaidade no balneário'. António Miguel Cardoso explica novo ciclo no clube, que completou 103 anos"
- "Internacional. Vitinha no pódio da Bola de Ouro. Demélé bateu Lamine Yamal para conquistar troféu de melhor jogador do Mundo"
- "Nuno Mendes fecha top-10. João Neves terceiro e Mora oitavo entre os sub-21"
- "João Pedro Sousa no Aves SAD por duas épocas"