A Praia do Cais do Seixal foi palco esta terça-feira, 23 de Setembro, de uma acção de limpeza costeira promovida pelo Europe Direct Madeira, em colaboração com a Associação Insular de Geografia. A iniciativa contou com o apoio da Junta de Freguesia do Seixal e da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz.

A actividade realizada no âmbito do Dia Internacional de Limpeza Costeira integra a campanha #EUBeachCleanup, coordenada pela Direcção-Geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas da Comissão Europeia (DG MARE), em parceria com o Serviço Europeu para a Acção Externa, as Nações Unidas e outras entidades. Em Portugal, a campanha é dinamizada pela Representação da Comissão Europeia e pela Fundação Oceano Azul.

A acção visou a recolha de resíduos marinhos e procurou também sensibilizar a comunidade para a poluição nos oceanos, em particular a provocada por plásticos, bem como para a necessidade de proteger os ecossistemas costeiros e promover práticas sustentáveis. é 2040.

Durante a actividade, os voluntários recolheram lixo na praia e participaram num momento de reflexão sobre o impacto ambiental dos resíduos, especialmente os plásticos. A iniciativa foi registada nas plataformas da Comissão Europeia e da Fundação Oceano Azul, que entre 20 e 28 de Setembro promovem diversas acções terrestres e subaquáticas em todo o país, mobilizando milhares de pessoas.