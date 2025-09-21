Ruas 'cortadas' devido à Semana da Mobilidade causam muitos constrangimentos no trânsito

Não está a ser uma tarefa fácil aceder ao centro da cidade do Funchal, na manhã deste domingo. Ao DIÁRIO estão a chegar relatos de condutores que não conseguem aceder à zona do Mercado dos Lavradores, Praça da Autonomia, Praça do Município e Avenida do Mar, motivado por cortes no trânsito.

A Câmara Municipal do Funchal já tinha emitido um edital dando conta dos constrangimentos que seriam gerados pela realização de actividades, este domingo, no âmbito da Semana da Mobilidade - Mobi Open Day. No entanto, o mesmo documento apenas dava conta do 'encerramento' da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.

As perturbações no trânsito, de acordo com o edital, devem continuar até às 14 horas.