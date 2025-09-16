“Não temos medo de quaisquer adversários”
José Luís Nunes, candidato para a Assembleia Municipal do Funchal pelo ‘Funchal Sempre Melhor’, na apresentação da candidatura do PSD/ CDS às autárquicas do próximo dia 12 de Outubro afirmou que não têm medo de quaisquer adversários, pois são “os melhores”, tendo provado “ao longo destes 4 anos”.
Na ocasião deixou claro que sente-se orgulhoso em aceitar o convite para continuar a liderar a Assembleia Municipal no Funchal, caso vençam as eleições.
Mencionou ainda, no seu discurso, que pretendem continuar a escrever “o presente e o futuro com a mesma caligrafia no livro da vitória. Da vitória final”.
“Vamos construir uma vitória estrondosa”, garantiu, acrescentando que o desafio é simples: “Continuar a liderança dos últimos quatro anos. Uma liderança de clareza, de visão e coragem para enfrentar os problemas.”