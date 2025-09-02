Utentes desesperam por reembolsos

Há despesas a aguardar pagamento há mais de dois meses. IASAÚDE reconhece a existência de “constrangimentos”, mas alega que há um número crescente de processos a darem entrada, numa média de 12.633 por mês, mais 36,6% do que no ano passado. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 2 de Setembro.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para "Residência universitária aguarda aprovação". Estrutura da Quinta de São Roque ainda não tem ‘luz verde’ para os projectos de especialidade. Só deverá abrir no Verão de 2026, mas antes começam a funcionar os quartos na Rua da Carreira.

Na entrevista de hoje: "Humor transforma 'tragédias em comédia'”. Salvador Martinha está de volta ao ‘stand-up comedy’, com ‘Aura Super Jovem’, que estará em cena no Centro de Congressos, a 27 de Setembro, numa iniciativa do DIÁRIO P.20 e 21

"Autarca faz queixa-crime contra candidato" é outra das notícias que marca a actualidade regional. Nuno Batista, cabeça-de-lista da coligação PSD/CDS no Porto Santo, queixa-se do Movimento UNE, apoiado pelo JPP. Luís Bettencourt diz que não se sente intimidado.

A ' fechar' a primeira página de hoje há "Mais um director regional de saída do Governo".

