Floresta Laurissilva entre as ‘Sete Maravilhas Naturais’ há 15 anos

Foi há 15 anos que houve o reconhecimento popular da Floresta Laurissilva como uma das ‘Sete Maravilhas Naturais de Portugal’. A floresta madeirense foi uma das escolhidas entre as 21 finalistas.

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Jorge Romeira, recebeu o galardão. No entanto, a satisfação do autarca contrastou com o facto de a praia do Porto Santo não ter ficado entre as escolhidas.

Os mais de 650 mil votantes escolheram três maravilhas naturais nas ilhas e as restante quatro em Portugal continental.

As Sete Maravilhas

- Zonas Aquáticas não Marinhas - Lagoa das Sete Cidades – Açores

- Praias e Falésias - Portinho da Arrábida

- Florestas e Matas – Floresta Laurissilva da Madeira

- Grandes Relevos – Paisagem Vulcânica da Ilha do Pico – Açores

- Grutas e Cavernas - Grutas de Mira de Aire

- Zonas Aquáticas Marinhas – Ria Formosa

- Zonas Protegidas – Parque Natural da Peneda-Gerês