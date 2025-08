FC Porto apresenta-se aos sócios com vitória por 1-0 sobre o Atlético de Madrid

O FC Porto apresentou hoje o plantel futebolístico para a época 2025/26 aos seus associados, com Luuk de Jong como surpresa de última hora, com uma vitória por 1-0 frente ao Atlético de Madrid, no Estádio do Dragão.

Um golo do jovem médio dinamarquês Victor Froholdt, uma das contratações mais caras dos 'dragões' para a temporada 2025/26, marcou nos descontos do primeiro tempo (45+1 minutos) o único golo de partida, antecedida por um momento de homenagem aos futebolistas Diogo Jota, que esteve ligado aos dois clubes, e André Silva, que morreram em 03 de julho passado.

Antes do encontro, o FC Porto, que este ano já fez um investimento recorde em contratações, apresentou aos adeptos um plantel de 29 jogadores às ordens do italiano Francesco Farioli, anunciando a contratação supresa do avançado neerlandês Luuk de Jong.

Os 'dragões' terão a sua estreia oficial na I Liga no próximo sábado, 09 de agosto, às 20:30, com a receção ao Vitória de Guimarães, na 1.ª jornada da prova.