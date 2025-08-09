Caminho do Amparo 'às escuras'
Possível avaria na iluminação pública deixou zona de São Martinho sem luz
Uma possível falha na distribuição de energia eléctrica na freguesia de São Martinho, na cidade do Funchal, deixou uma parte do Caminho do Amparo sem iluminação pública, mas sem afectar o serviço nas residências da localidade.
A provável avaria foi comunicada à EEM - Empresa de Eletricidade da Madeira, que assegura a produção, o transporte, a distribuição e a comercialização de energia na Região Autónoma da Madeira.
A entidade encaminhou uma equipa técnica para a zona afectada de forma a repor a normalidade do serviço.
