Colisão no Amparo resulta em um ferido

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados pelas 16h30 de hoje para uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo no Caminho do Amparo, no Funchal. O acidente resultou em um ferido.

A vítima, o motociclista, de 25 anos, apresentava um traumatismo e algumas escoriações.

Após primeiros socorros foi transportado para o hospital.